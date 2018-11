Marsz Niepodległości w Warszawie: policja poszukuje osób, które używały rac. Kpiny w sieci

Zdjęcia z Marszu Niepodległości w Warszawie oprócz morza biało-czerwonych flag, powiewających nad głowami uczestników, pokazują także tysiące odpalonych rac i petard. Tych, którzy szli z nimi w pochodzie poszukuje teraz stołeczna policja.

"Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia, podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny" - brzmi art. 52 par. 1 Kodeksu wykroczeń. Trzeba dodać, że to jest to w praktyce martwy przepis, bo w przypadku takich zgromadzeń jak niedzielny Marsz Niepodległości, nikt się nim nie przejmuje.