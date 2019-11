Marsz Niepodległości. Sprzeczne informacje w sprawie liczby uczestników

11 listopada w centrum Warszawy zgromadziły się tłumy. Nie wiadomo jednak, ile osób szło w Marszu Niepodległości. Warszawski ratusz i organizatorzy podają zupełnie inne liczby: około 47 tys. i około 150 tys. osób.

- To pytania do organizatora albo do miasta - powiedział nam Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji. Według stowarzyszenia Marsz Niepodległości maszerowało około 150 tys. osób. Warszawski ratusz podaje inną, mniejszą liczbę - około 47 tys.