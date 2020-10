Marsz narodowców 11 listopada. Prezydent mówi: nie

- Nie widzimy możliwości, w obecnej sytuacji epidemicznej, by prezydent Polski uczestniczył w marszu. Byłoby to skrajną nieodpowiedzialnością i dawaniem złego przykładu wszystkim, którzy ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa, siedzą obecnie w domach. Przekaz Pałacu Prezydenckiego jest jasny: marsz w ogóle nie powinien się odbyć – mówi nam osoba z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy.

Według współpracowników prezydenta, była to wyjątkowa sytuacja związana z uroczystymi, setnymi obchodami Dnia Niepodległości. W ubiegłym roku, prezydenta na marszu zabrakło. Uczestniczył za to w organizowanym przez Kancelarię Prezydenta wręczeniu Orderów Orła Białego, uroczystej zmianie warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza i w spotkaniu z protokołem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim.

Jak dotąd narodowcy nie widzą powodu, by rezygnować z świętowania odzyskania przez nas Polaków niepodległości

- Marsz Niepodległości 2020 się odbędzie – zapowiada w mediach społecznościowych Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości”. I jak argumentuje, skoro niedawno odbył się w stolicy Marsz Różańcowy, to 11 listopada pikieta narodowców również może się odbyć.

"Wspólnie przybliżamy się do celu, jakim jest organizacja Marszu Niepodległości. Wiele razy osoby, które nas wspomagają, są anonimowe, a to dzięki nim wielu uczestników Marszu Niepodległości może przejść bezpiecznie, korzystając z zabezpieczenia Straży Marszu Niepodległości, Straży Medycznej” – to kolejny wpis.