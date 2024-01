Mariusz Kamiński w szpitalnej celi. Adwokat polityka mówi o postawie ministra Bodnara

- Warunki i parametry, które miałyby wskazywać na zagrożenie życia, są stabilne. Z tego powodu, w piątek zostało złożone zażalenie do Sądu Okręgowego w Radomiu, które będzie rozpatrywane przez Sąd Apelacyjny w Lublinie, jako sąd wyższej instancji. Zażalenie dotyczy decyzji o przymusowym dokarmianiu. Uważamy, że mimo wszystko, takie postanowienie jako ingerujące w prawo człowieka, powinno być wydawane, kiedy okoliczności dają możliwość do "przełamania" praw człowieka. My twierdzimy, że sytuacja jest stabilna - mówi Wirtualnej Polsce mec. Michał Zuchmantowicz, adwokat Mariusza Kamińskiego.