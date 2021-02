Mariusz Grad rezygnuje z członkostwa w PO. Powodem stanowisko ws. aborcji

Podkreślił, że powodem rezygnacji jest "ogłoszone stanowisko Zarządu Krajowego PO odnośnie liberalizacji prawa do aborcji". "Sprawując mandat Posła RP w latach 2007-2015 podczas prac parlamentarnych głosowałem przeciw aborcji. Byłem, jestem i będą za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci i nie mogę zgodzić się ze stanowiskiem Zarządu PO" - wyjaśnił Grad.

W rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" polityk dodał, że podjęcie decyzji o odejściu z partii nie było dla niego łatwe. - Ale kiedy zobaczyłem komunikat władz krajowych, uznałem, że nie odnajduję się w takiej formule. To nie mieści się w moim światopoglądzie. Nigdy nie ukrywałem, że byłem w partyjnej frakcji konserwatystów, a Platforma od dłuższego czasu ewaluowała w lewym kierunku. To była kropka nad „i” - powiedział były parlamentarzysta.

Aborcja w Polsce. Platforma Obywatelska proponuje "Pakiet Praw Kobiet"

W czwartek podczas konferencji prasowej władze Platformy Obywatelskiej przedstawiły swoje stanowisko w sprawie prawa aborcyjnego . - W szczególnie trudnych sytuacjach, po konsultacjach z psychologiem i lekarzem, to kobieta powinna podjąć decyzję i prawo powinno jej to umożliwić - mówiła posłanka PO Izabela Leszczyna.

Zaznaczyła, że w pakiecie skierowanym dla kobiet powinny znaleźć się: dostęp do edukacji seksualnej, bezpłatny dostęp do antykoncepcji, dostęp bez recepty do antykoncepcji awaryjnej, finansowanie badań prenatalnych, wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami i bezpłatny dostęp do metody in vitro.