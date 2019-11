Marian Banaś nie złożył dymisji. Elżbieta Witek: Być może stanie się to w przyszłym tygodniu

Marszałek Sejmu potwierdziła, że na jej biurko nie wpłynęła rezygnacja prezesa NIK. Wyznała również, co oznacza "plan B", o którym mówił Mateusz Morawiecki. - Nie chodzi o zmianę konstytucji - twierdzi Elżbieta Witek.

Premier zapewniał, że jeśli do dymisji nie dojdzie to jest już przygotowany "plan B" ws. szefa NIK. Miał on oznaczać zmianę konstytucji. Do tego potrzebne byłoby jednak porozumienie z opozycją. Taką sytuację stanowczo odrzucił lider PO Grzegorz Schetyna.