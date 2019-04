Marek Falenta zatrzymany. Od 1 lutego powinien siedzieć w więzieniu

"Marek Falenta został zatrzymany" - informuje na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Blisko dwa miesiące temu Falenta powinien rozpocząć odbywanie kary 2,5 roku pozbawienia wolności.

Falenta nie stawił się w więzieniu

- Skazany Marek F. powinien się stawić we właściwej jednostce penitencjarnej bezzwłocznie w dniu 2 lutego, kiedy postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności stało się prawomocne. Sąd wysłał do właściwej jednostki policji nakaz doprowadzenia Marka F. do aresztu śledczego w dniu 1 lutego. Czynność ta została wykonana w związku z niezgłoszeniem się Marka F. do aresztu śledczego, celem odbycia kary pozbawienia wolności. W dniu 21 lutego Sąd wysłał do policji ponaglenie nakazu doprowadzenia - informowała nas niedawno sekcja prasowa warszawskiego sądu okręgowego.