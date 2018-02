Marcin Mastalerek: "Świat się nie zawalił. Stoję z boku, a z boku lepiej widać"

Marcin Mastalerek przez dwa lata unikał wypowiedzi w mediach. W środę wystąpił w porannej audycji w Radio Zet. Były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości udzielił w wywiadzie kilku rad partii.

Co się stało? Powodem miał być konflikt z Jarosławem Kaczyńskim, który narodził się w trakcie kampanii Andrzeja Dudy. To prezes miał podjąć decyzję o nieuwzględnianiu Mastalerka na listach wyborczych PiS. - Podchodzę do tego w sposób profesjonalny. Źle świadczy o polityku, jeśli podchodzi w sposób emocjonalny do takich spraw. Ja do najbardziej emocjonalnych osób w polityce nie należę - tak sprawę komentował odsunięty polityk.