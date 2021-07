Manowska przeciwko Polsce. Politycy komentują

- Niestety, Naczelny Sąd Administracyjny w rażącym stopniu naruszył procedurę przy wydawaniu wyroku. Nie uznano mnie za stronę, w wyroku NSA nie jestem wymieniona jako strona. Pozbawiono mnie prawa do przedstawienia argumentów, które być może przekonałyby NSA. Zostałam pozbawiona prawa do sądu. Muszę zareagować. I zrobię to, zwracając się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą - zapowiedziała w rozmowie z WP Małgorzata Manowska, Pierwsza Prezes SN.