Manifestacja w Warszawie. Müller: na scenie byli działacze PZPR i agenci SB

- Jeżeli bardzo radykalne skrzydła przejmą stery w PO to faktycznie najlepiej nie będzie. Czy to skrzydła radykalne czy takie postacie jak kluczowi działacze PZPR z lat osiemdziesiątych czy byli agenci Służby Bezpieczeństwa, bo takie osoby też tam stały wczoraj na scenie - powiedział rzecznik rządu. - Jeżeli takie osoby będą blisko PO, to jestem spokojny jeżeli chodzi o możliwość dalszego funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy - dodał.