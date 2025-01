Mandaty za parkowanie pod sklepami są ważne? Jest stanowisko UOKiK

Mandaty za parkowanie przy marketach, centrach handlowych czy szpitalach często budzą kontrowersje. UOKiK zajął się skargami kierowców , którzy otrzymywali wezwania do zapłaty mimo posiadania ważnego biletu. Problem dotyczył m.in. firmy WEIP, operatora parkingów komercyjnych - czytamy w "Super Expressie".

Klienci skarżyli się, że otrzymywali wezwania do zapłaty mimo ważnego biletu, co zdarzało się gdy np. bilet był niewidoczny, lub spadł z deski rozdzielczej.

UOKiK zauważył, że firma WEIP wprowadzała w błąd kierowców, co do możliwości składania reklamacji. Zgodnie z regulaminem operatora, reklamacje mogły być składane jedynie pocztą lub formularzem na stronie internetowej, co jest niezgodne z polskim prawem. Reklamacje można składać także mailowo lub osobiście.