Mandat 200 zł i punkty. Wielu o tym zapomina

Nieprawidłowe sygnalizowanie zamiaru wykonania manewru na drodze to jeden z najczęstszych błędów kierowców. Wiele osób zapomina, że brak kierunkowskazu lub zbyt późne użycie go może prowadzić do nieporozumień i skutkować kolizją, a w najgorszym przypadku - wypadkiem. Dlatego tak ważne jest, aby każdy manewr -omijanie, wymijanie, wyprzedzanie czy skręcanie - był odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. Po to, by dać innym uczestnikom ruchu czas na odpowiednią reakcję.