"Mamy wywiad z prezydentem". Stanowski się pochwalił

Krzysztof Stanowski pochwalił się w czwartek, że pierwszym gościem Kanału Zero będzie prezydent Andrzej Duda. - Będziemy go nagrywać jeden do jednego na taśmę, tak jakby był na żywo, ale wyemitujemy go jutro (piątek - red.) o godz. 20 - powiedział dziennikarz. Przekazał, że chciałby, aby kolejnymi gośćmi Kanału byli też inni polscy politycy. Zdradził, do kogo jeszcze wysłano zaproszenia.