Małopolskie. Odebrała list w Krynicy Zdroju. Dramat w restauracji

Pracownica restauracji w Krynicy-Zdroju (województwo małopolskie) z poparzeniami trafiła do szpitala. Kobieta otworzyła kopertę, w której był list z pogróżkami i żrącym proszkiem. Policja bada tajemniczą substancję, którą wysłano do lokalu w Krynicy Zdroju.

Małopolskie służby wysłane do akcji. Kiedy karetka zabrała poparzoną kobietę do szpitala, do restauracji w Krynicy Zdroju wysłano strażaków z grupy chemiczno-ekologicznej z Nowego Sącza, a także z siostrzanej jednostki z Tarnowa. Funkcjonariusze wykluczyli możliwość zagrożenia biologicznego, dlatego jedynie zamknęli ulicę Pułaskiego dla przechodniów.