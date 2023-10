Małopolskie akcenty na Zgromadzeniu Generalnym EOC w Stambule

W swoim wystąpieniu marszałek Witold Kozłowski nawiązał także do II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem, podczas którego prezydent RP Andrzej Duda poinformował o rozpoczęciu przez Polskę starań o organizację Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. - Polska, organizacją wielu międzynarodowych wydarzeń sportowych i tego największego – III Igrzysk Europejskich – udowodniła, że jest gotowa do podejmowania jeszcze większych wyzwań. Dlatego staję dzisiaj przed Państwem z prośbą o poparcie naszych starań w trudnym i skomplikowanym procesie podejmowania tej decyzji przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Letnie Igrzyska Olimpijskie 2036, a co za tym idzie, także Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, byłyby pierwszymi w historii naszego kraju. Jesteśmy na to gotowi!