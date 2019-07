Małopolska: nocny gość we wsi Krempachy

Kamera sklepowego monitoringu w Krempachach w Małopolsce uchwyciła niezwykłego przechodnia. Po ulicy biegał niedźwiedź.

Krempachy to wieś położona w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ. W tej malowniczej miejscowości, w nocy z piatku na sobotę pojawił się niezwykły gość - niedźwiedź. Widziała go jedna z mieszkanek wsi, ale nikt nie chciał jej wierzyć. Do czasu, aż sprawdzono nagrania monitoringu ze sklepu na skrzyżowaniu ul. Długiej i Tatrzańskiej - informuje serwis 24tp.pl.