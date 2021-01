Mali. Krwawy nalot. Nie żyje 20 osób, w tym dzieci

W Mali - państwie w zachodniej Afryce - doszło do krwawej masakry. W zdarzenie mogli być zaangażowani islamscy ekstremiści, jednak to nie oni dokonali bombardowania.

Mali. Nalot na weselników. "Później nic nie widziałem"

Do nalotu doszło w niedzielę 3 stycznia w wiosce Bouti. Z relacji świadków wynika, że najpierw podczas uroczystości weselnych, które zgromadziły dużą liczbę mieszkańców wioski, zaatakowali dżihadyści.

Uzbrojeni ekstremiści mieli wtargnąć do wioski i zażądać oddzielenia kobiet od mężczyzn, którzy wspólnie się bawili. To był jednak dopiero wstęp do tragedii.