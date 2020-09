Małgorzata Wassermann zastąpi Zbigniewa Ziobrę? "PiS chce go podwójnie upokorzyć".

Zbigniew Ziobro straci stanowisko? "Podwójny cios"

Politycy PiS przyznają, że wybór Małgorzaty Wassermann dodatkowo upokorzyłby Zbigniewa Ziobrę. – To byłby podwójny cios w Zbyszka. Wszyscy wiedzą, że oni są skonfliktowani od wielu lat. Rozmawiają ze sobą tylko, gdy naprawdę muszą. Ona unika go jak ognia. Nic dziwnego, bo poszło o Zbigniewa Wassermanna – mówi nam polityk PiS.

Zbigniew Ziobro rozpuszczał plotki o Wassermannach?

W 2001 roku bracia Kaczyńscy założyli PiS i układali listy wyborcze. W Krakowie zgodził się wystartować Zbigniew Wassermann. Jedynkę miał jednak obiecaną Zbigniew Ziobro. - Wtedy do akcji wkroczył Lech Kaczyński. Był zdania, że skoro ojciec jest wolny, to on powinien poprowadzić listę PiS. Ale ojciec uznał, że byłoby to nie fair wobec młodszego kolegi. Stanęło na tym, że Ziobro wystartował z jedynki, a tata z dwójki – przyznaje w książce Małgorzata Wassermann.