Małgorzata Kidawa-Błońska o podwyższeniu wieku emerytalnego: "Mądra decyzja"

– To była dobra i mądra decyzja - powiedziała o podwyższeniu wieku emerytalnego kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. "To była kradzież emerytalnych uprawnień" - komentuje teraz PiS.

W 2012 roku rząd PO-PSL rozpoczął proces podnoszenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Teraz Małgorzata Kidawa-Błońska przyznaje, że był to błąd, ale tylko dlatego, iż rządzący nie wyjaśnili Polakom, na czym polegała cała reforma. - Powinniśmy byli ludziom wtedy lepiej to wytłumaczyć i dać prawo wyboru. Jestem przekonana, że więcej osób by chciała pracować - oceniła w rozmowie z portalem gazeta.pl.