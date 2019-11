Malbork. Dzieci broniły matkę przed okrutnym partnerem. Kobieta zmarła, jest akt oskarżenia

Akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o zabójstwo trafił do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 34-latek miał w trakcie kłótni śmiertelnie ranić nożem starszą o 9 lat konkubinę. Napastnik zadawał ciosy na oczach dzieci kobiety, które rzuciły się na ratunek. Ofiara zmarła w szpitalu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Malborku.

Poważnie ranną kobietę przewieziono do szpitala, gdzie zmarła. Według opinii sądowo-lekarskiej, jej śmierć nastąpiła gwałtownie, na skutek obrażeń narządów wewnętrznych oraz wynikającego z ich uszkodzeń wstrząsu krwotocznego. Do zatrzymania mężczyzny doszło następnego dnia.

Zabójstwo z zamiarem bezpośrednim

Za popełniony czyn 34-latkowi z Malborka grozi teraz nie mniej niż 8 lat więzienia. Za kratami może spędzić znacznie więcej czasu - kodeks w takim przypadku przewiduje karę 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. Ale oprócz zabójstwa prokuratura zdecydowała o postawieniu kolejnego zarzutu. Chodzi o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad kobietą, do którego miało dojść na przestrzeni 2015 i 2016 roku. W więzieniu można za to spędzić do 5 lat.