Makowski: "Szaman szuka wiceprezydenta. Amerykańska demokracja w historycznym kryzysie" [OPINIA]

Prezydent Rosji i Chin musieli oglądać wczorajsze zamieszki w Kongresie z uśmiechem na ustach. Amerykańska demokracja destabilizuje się na ich oczach, prezydent Donald Trump nie uznaje swojej porażki, a kolejne masowe rozruchy na ulicach wydają się kwestią czasu. Dla Polski to sygnał alarmowy. Czy go słyszymy?

January 6, 2021, Washington, District of Columbia, USA: On a day where thousands of pro- Trump supporters rallied on January 6, 2021 in the District of Columbia (DC) outside the US State Capitol as the US Senate certificated the Electoral College vote ratifying Joe Biden as the president of the US, a man lies on the ground after having been hit with a rubber bullet allegedly fired by the US Capitol Police. (Essdras M Suarez/ ZUMA Press)

Źródło: Essdras M Suarez / Zuma Press / Forum , Fot: RM, Essdras M Suarez / Zuma Press / Forum