Majówka 2021 z fatalną pogodą i obostrzeniami. 5 pomysłów na to, jak ją spędzić

Wiele osób uzna, że tegoroczna majówka była nudna. Wszystko za sprawą pogody oraz obostrzeń, które zostały nałożone ze względu na pandemię COVID-19. Niektórzy Polacy długi majowy weekend spędzają w domach. Podpowiemy wam, jak ciekawie i produktywnie zagospodarować ten wolny czas.

Długi weekend majowy dla większości z nas kojarzy się z kilkudniowym grillowaniem. Jednak w wielu regionach Polski nie pozwala na to fatalna pogoda. W majówkę w większości województw intensywnie pada deszcz. W związku z tym jesteśmy zmuszeni zrezygnować z wielu aktywności na świeżym powietrzu.

Co więcej, ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie możemy się wybrać do zamkniętych przestrzeni publicznych. Odpada więc seans w kinie, spektakl w teatrze, czy spotkanie w restauracji.

Przypomnijmy, że luzowanie obostrzeń zaczęło się od 1 maja. Od wtorku otwarte zostaną m.in. galerie handlowe i sklepy budowlane oraz meblowe. Następnie "odmrożona" zostanie branża turystyczna, a zaraz po niej gastronomia.

Majówka 2021. 5 pomysłów na spędzenie jej w domu

To jednak wszystko przed nami. Majówka 2021 nadal pozostaje z większością obostrzeń i niestety z fatalną pogodą. Co więc robić w majowy długi weekend? Oto 5 sprawdzonych pomysłów, aby nie nudzić się w domu.

Majówka 2021 - planszówki

Kto z nas nie uwielbia planszówek? Sprawdzają się one nie tylko w czasie lockdownu i złej pogody. Do tego typu gier wiele osób wraca mimo innych możliwości i dobrej aury na zewnątrz. Planszówki to świetny pomysł nie tylko dla rodzin z dziećmi, ale także par. Pograć możesz również z przyjaciółmi. Pamiętaj, że wiele serwisów internetowych umożliwia granie online ze swoimi znajomymi.

Majówka 2021 - seans filmowy

A co powiesz na rozłożony koc przed telewizorem i ulubione przekąski? Długi majowy weekend, to dużo czasu na oglądanie filmów. My polecamy Harry'ego Pottera - najlepiej wszystkie części, Władcę Pierścieni i... Dziennik Bridget Jones. Niedawno ogłoszono wyniki tegorocznych Oscarów. Najlepiej sami sprawdźcie, czy nagrodzone produkcje zasłużyły na to najważniejsze wyróżnienie w świecie kina.

Majówka 2021 - trening w domu i nie tylko

Wele osób kojarzy majówkę z odpoczynkiem. Są też ci, którzy uwielbiają spędzać ją aktywnie. Nie pozwala na to jednak pogoda. Dlatego zachęcamy do zrobienia treningu w domu. Cardio pobudzi niejedną osobę. Przypomnijmy, że od 1 maja można także uprawiać sport w niektórych zamkniętych obiektach sportowych i na basenach.

Majówka 2021 - wróć do wspomnień

Jeśli masz dużo czasu wolnego, to może warto obejrzeć zdjęcia i filmy z ostatnich wakacji? Zazwyczaj brakuje nam czasu na segregację fotografii, utworzenia kolażu, czy też zmontowania filmiku. Możesz to zrobić w majówkę - połączysz przyjemne z pożytecznym. Koniecznie podziel się rezultatami ze swoimi bliskimi.

Majówka 2021 - a może grill w domu?

A co jeśli nie wyobrażamy sobie majówki bez jedzenia z grilla? To także można zrobić w domu. Wystarczy, że masz odpowiednią patelnię do grillowania lub twój piekarnik posiada taką opcję. Zaskocz rodzinę swoimi autorskimi daniami. Smacznego!