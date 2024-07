Majątek prezydenta Dudy topnieje. Mniejsze oszczędności, niższe dochody

Andrzej Duda w rubryce zobowiązania wpisał kartę kredytową z limitem 20 tys. złotych oraz kredyt hipoteczny w wysokości 497 tys. złotych, jaki zaciągnął wspólnie z żoną na zakup mieszkania. Prezydent nie wyjawił, ile kredytu pozostało mu do spłaty (w ubiegłym roku wpisał do oświadczenia majątkowego, że ma jeszcze do spłacenia ok. 385 tys. zł).