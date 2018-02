Maile i ulotki dla deputowanych. Ryszard Czarnecki znów walczy w PE

Na środę planowane jest głosowanie w Parlamencie Europejskim ws. Ryszarda Czarneckiego. Najprawdopodobnie pożegna się z unijną funkcją. Sam Czarnecki nazywa te zmiany "niebezpiecznym precedensem" i ostrzega przed nimi pozostałych deputowanych.

Ryszard Czarnecki zarzuca Parlamentowi Europejskiemu ingerencję w sprawy wewnętrzne państw członkowskich oraz zbytnią cenzurę. Jak informuje portal Politico, polityk wysłał szereg maili do kolegów europarlamentarzystów, w których swoje usunięcie z unijnych struktur nazywa "impeachmentem".

Jedna z takich wiadomości trafiła do redakcji za pośrednictwem brytyjskiego deputowanego. To jednak nie wszystko - Czarnecki apeluje o interwencję w sprawie szefa parlamentarnej grupy liberałów, Guya Verhofstadta. Według polskiego polityka "obraża on całe społeczeństwa i narody w przemówieniach w izbie plenarnej" za pomocą "kłamstwa i hipokryzji".