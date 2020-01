Magdalena Środa broni szefowej prokuratury. Media społecznościowe stają się ściekiem

Prof. Magdalena Środa, etyk i działaczka ruchów kobiecych, potępiła internetowy atak przestępców na Beatę Marczak, zastępcę prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji.

- Media społecznościowe stają się ściekiem. Dlatego trzeba to bagatelizować, bo ci, którym zależy, żeby była afera, są zachwyceni jakąś reakcją. Można oczywiście wybrać drogę prawną albo to zignorować, bo ze ściekiem nie ma co walczyć. To wymaga systemowych rozwiązań – mówi.