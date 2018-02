Macierewicz murem za Kaczyńskim. "Trzeba ufać! Zaufanie czyni cuda"

Antoni Macierewicz, przewodniczący podkomisji zajmującej się sprawą katastrofy w Smoleńsku podkreślił, że życzy jak najlepiej szefowi MON, Mariuszowi Błaszczakowi. – Im bardziej i głośniej wrogowie krzyczą, że trzeba po mnie posprzątać tym bardziej jestem dumny - stwierdził. - A jestem dumny z wielu działań.

W wieczornej rozmowie z Telewizją Republika Antoni Macierewicz mówił: - Świetnie, że współpraca z panem Błaszczakiem układa się dobrze. Naród i państwo jest respektowane, tylko wtedy kiedy samo jest zdolne do podjęcia wysiłku zbrojnego - mówił. - Tylko to państwo jest zdolne się bronić i współpracować z sojusznikami, które ma świetnie wyszkoloną i przygotowaną armię – podkreślał.

W innej cześci rozmowy Macierewicz odniósł się do nominacji nowych generałów. - Dobrze jeśli będą to dobre nominacje dobrych generałów. Cała trudność i problem polega na tym, aby były to osoby, które będą dobrze kształtowały polskie wojska - tłumaczy Macierewicz. - Ciesze się, że to oznacza, że będzie nowy system kierowania i dowodzenia polską armią. Długo tłumaczono, że nie ma tych nominacji, ponieważ musi być najpierw nowy system kierowania. Jeśli będą to dobre powołania, to będę się cieszył – mówi.