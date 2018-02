Macierewicz: ładunek musiał zostać podłożony w Rosji

- Ładunek wybuchowy w TU-154M nie mógł być zainstalowany na lotnisku w Warszawie - przekonuje Antoni Macierewicz na antenie radiowej Jedynki. Szef podkomisji smoleńskiej sugeruje, że musiało się to stać w Rosji, gdzie wcześniej remontowana była maszyna.

W najnowszym numerze tygodnik "Gazeta Polska" donosi o nagraniu wideo przedstawiającym osoby manipulujące przy skrzydle samolotu, który kilkanaście godzin później runął nieopodal lotniska pod Smoleńskiem. Według głównej hipotezy podkomisji badającej przyczyny katastrofy, to właśnie w tej części został podłożony ładunek wybuchowy.

Antoni Macierewicz wykluczył jednak w radiowej Jedynce, by do instalacji ładunku doszło w Warszawie. - Takich podejrzeń nikt nie formułuje. Potrzebny byłby do tego demontaż całego skrzydła - przekonuje przewodniczący podkomisji. Były szef MON sugeruje jednak, że materiały wybuchowe umieszczono w rosyjskiej Samarze. Pół roku przed katastrofą maszyna była tam remontowana.