Macierewicz: armia europejska jest sprzeczna z ideą UE niepodległych narodów

Antoni Macierewicz, b. minister obrony (PiS) w wymownych słowach skomentował dzisiaj na antenie TVP pomysł Angeli Merkel stworzenia "prawdziwej europejskiej armii". "Idea utworzenia armii europejskiej to symbol reformy sprzecznej z ideą Unii Europejskiej niepodległych narodów" – powiedział, cytowany przez PAP.

Antoni Macierewicz, b. minister obrony (PiS) (East News)

„Prawdziwa europejska armia”

We wtorek podczas debaty w Parlamencie Europejskim, Kanclerz Niemiec Angela Merkel przekonywała m.in. do pomysłu stworzenia "prawdziwej europejskiej armii". "Musimy stworzyć oddziały europejskie. (...). Powinniśmy pracować, by pewnego dnia mieć prawdziwą europejską armię" – zaznaczyła, cytowana przez PAP.

Według Merkel wspólna europejska armia mogłaby pokazać światu, że wśród państw europejskich nie będzie wojny. Dodała również, że taka armia nie byłaby przeciwko NATO i że "nikt nie chce kwestionować klasycznych sojuszy".

"Armia europejska jest sprzeczna z ideą UE niepodległych narodów"

"Idea utworzenia armii europejskiej to symbol reformy sprzecznej z ideą Unii Europejskiej niepodległych narodów" – przekonywał dzisiaj na antenie TVP, Antoni Macierewicz, b. minister obrony. "Gdy pani Merkel mówi o wspólnej europejskiej armii, to znaczy, że ona mówi "zgadzam się na koncepcję ścisłej federacyjnej integracji Unii Europejskiej". Dotychczas Niemcy były bardzo wstrzemięźliwe wobec tej idei wiedząc, że będą musiały za to płacić" – zaznaczył, cytowany PAP.

Zdaniem Macierewicza armia europejska "na pewno nie jest w stanie sprostać potędze Federacji Rosyjskiej, nie jest w stanie sprostać potędze atomowej. Gdy mówi się o wspólnej armii w takim kontekście, to znaczy, że akceptuje się dominację Rosji na kontynencie europejskim" - dodał.

„Stworzenie armii, która byłaby skierowana również przeciwko Stanom Zjednoczonym, to marzenie Rosji od wielu dziesiątków lat”

W programie, Antoni Macierewicz został zapytany o słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zaapelował "o stworzenie armii europejskiej dodając, że Europa musi bronić się przed Rosją, Chinami i USA” - podaje PAP.

"Nie wyobrażam sobie możliwości uczestnictwa Polski w budowie takiej armii, która byłaby przygotowywana do walki ze Stanami Zjednoczonymi. Polska jest sojusznikiem USA i bardzo wiele zawdzięcza Stanom Zjednoczonym" - mówił Macierewicz.