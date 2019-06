Maciej Świrski pozwał Facebooka za "cenzurę". Pierwszy taki proces w Polsce

Rusza proces z powództwa Macieja Świrskiego przeciwko Facebookowi. Prezes Reduty Dobrego Imienia zarzuca portalowi cenzurę oraz dyskryminację ze względu na narodowość, poglądy polityczne i wyznanie.

- Chodzi o to, żeby ograniczyć wpływ takiej organizacji jak Facebook na wolność słowa, na to, że ograniczają wolność słowa obywateli, ograniczają dostęp do informacji i promują wygodne i subiektywnie wybrane treści, które nie są przez wszystkich Polaków popierane. Takim przykładem są pojawiające się treści szkalujące Jana Pawła II, dla większości Polaków postaci świętej - podkreśla.

- To spowodowało, że nie miałem pełnej informacji o marszu, a chciałem się na niego wybrać, nie będąc ani zwolennikiem Ruchu Narodowego, ani członkiem tej organizacji. Chciałem po prostu uczestniczyć w święcie patriotycznym. Polscy patrioci mają prawo wybrać miejsce, w którym mogą świętować niepodległość, a Facebook im to uniemożliwił. Stąd ten pozew - zaznacza.

- Facebook dążył do tego, żeby proces oddalić z Polski, ale sąd polski doszedł do wniosku, że jest właściwy do rozpatrywania tej sprawy. To już jest duży sukces - podsumowuje.