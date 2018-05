Ma raka, zbiera pieniądze na leczenie. Dostał... zestaw rad jak leczyć się słońcem i witaminą

- Mam dwóch wspaniałych synów w wieku 3 i 8 lat. Pomóżcie mi wyzdrowieć dla nich - napisał 39-letni Kamil z Gubina. Walczy ze śmiertelnym guzem mózgu. Rodzina uruchomiła już ze zbiórkę na 200 tys. zł i specjalistyczną terapię w Niemczech. Wtedy osaczyli ich internetowi znachorzy.

Dziesiątki komentarzy w sprawie zbiórki brzmią podobnie: "Proszę próbować wystawiać się na słońce. Oczami, przez 3 sekundy i na zmianę oko. Olej Konopny plus lniany. Dużo soków i witamina C."

Ciarki przechodzą po plecach czytając komentarze zwolenników tzw. naturalnych terapii. Proponują oni choremu wlewy z witamin, preparaty z traw i ziół. To skutki i echa internetowych wykładów guru pseudomedycznych teorii, Jerzego Zięby .

Jak pisał tygodnik "Wprost" Zięba żerował na śmierci znanych osób. Posłużył się przypadkami Zbigniewa Wodeckiego, Tomasza Kality, Grzegorza Miecugowa, do rozwoju pseudomedycznego biznesu. - Glejak dobrze się leczy. W przypadku pana Grzegorza można było zrobić znacznie więcej - twierdził. Po dyskusji pod historią chorego Kamila widać, że lekarze słusznie biją na alarm. Teorie szarlatanów nie mają nic wspólnego z naukową wiedzą. Ich fani zaczynają dominować w dyskusjach na forach internetowych, czy grupach na Facebooku.

Liczą na nową terapię

Upubliczniona historia rodziny szczególnie porusza. Najpierw na nowotwór zachorowała pani Marzena. Po ciężkiej operacji udało się jej powrócić do zdrowia. Wówczas zachorował jej mąż. - We mnie coś puściło. Nerwy, tak mi się wydawało. Zacząłem tracić równowagę, nie umiałem nic przeczytać, napisać. Skierowanie do neurologa. Diagnoza: guzy mózgu - opisuje mężczyzna. Po operacji, niestety wynik potwierdził przypuszczenia lekarzy, glejak wielopostaciowy IV stopnia.