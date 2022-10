"Ma 120 metrów". Rzucił wyzwanie Czarnkowi

Związek Nauczycielstwa Polskiego wysłał zaproszenie do Miasteczka edukacyjnego dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. W piśmie podkreślił, że szef resortu ma do przejścia tylko około 120 metrów. - Jeżeli nie skorzysta, to 15 października my podejdziemy pod siedzibę MEiN - zapowiedział w niedzielę prezes ZNP Sławomir Broniarz.