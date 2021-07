Lżejszy i ulepszony. Gdańscy studenci budują bolid wyścigówki

- Co roku tworzymy nowy bolid, projektujemy go od podstaw, a potem przystępujemy do budowy. Samo składanie pojazdu nie trwa długo - zaczęliśmy w marcu. Czasochłonna jest natomiast faza projektowa. Zostało nam do zrobienia naprawdę niewiele. Są jeszcze problemy z odpalaniem, ale mamy nadzieję, że niedługo uda nam się je rozwiązać - mówił Adam Sinkiewicz, lider PGRacing Team.