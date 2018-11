Lwów: Polscy studenci zatrzymani na Cmentarzu Orląt. Chcieli odpalić race.

Na Cmentarzu Orląt we Lwowie zatrzymano kilku polskich studentów, którzy chcieli odpalić race. Zostali już przekazani policji.

O zatrzymaniu poinformował Andrij Moskałenko, zastępca mera Lwowa. Studenci zostali zatrzymani tuż obok miejsca pochówku polskich wojskowych. Tam też chcieli odpalić race. - Studenci zostali przekazani policji, a o incydencie poinformowano Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Dziękuję służbom miejskim za niedopuszczenie do prowokacji – powiedział wicemer Lwowa.

To nie pierwsza sytuacja z racami odpalanymi przez Polaków we Lwowie w ostatnim czasie. 4 listopada grupa polskich kibiców piłkarskich odpaliła race i rozwiesiła transparenty z okazji 100. Rocznicy obrony Lwowa. Ołeksandr Hałuszczyn, szef Lwowskiej Rady Obwodowej, apelował, żeby te osoby ogłosić niepożądanymi na ziemiach należących do Ukrainy.