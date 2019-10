Lwów. Awaryjne lądowanie samolotu An-12 na Ukrainie

Pięć osób nie żyje, trzy są ranne, jedna wciąż jest poszukiwana - to skutek awaryjnego lądowania samolotu An-12 pod Lwowem. Maszyna należała do linii Ukraina Aeroalians. Do lotniska pilotowi zabrakło 1,5-kilometra. Według wstępnych ustaleń, załodze miało nie wystarczyć paliwa.

Lwów. Katastrofa lotnicza. Na pokładzie An-12 znajdowało się 8 osób (twitter.com, Fot: JACDEC)

W komunikacie przekazanym przez ukraińskiego ministra infrastruktury Władysława Kryklija, według wstępnych informacji, w locie An-12 uczestniczyło 8 osób - 7 członków załogi i 1 osoba towarzysząca. Samolot czarterowy wracał z miejscowości Vigo w Hiszpanii do Lwowa. Do awaryjnego lądowania doszło we wsi Sokolniki przy lotnisku.

Media na początku powoływały się na komunikat Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, informując o trzech ofiarach, trzech osobach poszkodowanych i dwóch zaginionych. Jednak w trakcie akcji ratunkowej okazało się, że zginęło łącznie pięć osób. Potwierdził to sam minister Kryklij.

W sprawie wypadku rozpoczęto dochodzenie.

