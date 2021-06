Luzowanie obostrzeń. Otwarcie dyskotek i więcej gości na weselach. Rząd szykuje zmiany

Jak ustalił portal rmf24.pl, na weselach będzie mogło się bawić 150 gości plus osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Co więcej, rząd planuje także otworzyć dyskoteki i sale zabaw. Serwis przekazał, że jeszcze dziś rząd ma zatwierdzić to rozporządzenie i je opublikować.