Luksusowy jacht stanął w płomieniach. Wielki pożar na Balearach

Strawiony ogniem jacht był praktycznie nowy. Właściciel zamówił go w kwietniu, a do użytkowania otrzymał w zeszłym miesiącu. Według strony internetowej Superyacht Times na wyposażeniu tej zbudowanej we Włoszech jednostki znajdował się między innymi basen, pięć sypialni, kilka salonów oraz sala gimnastyczna.