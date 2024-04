Luksusowe auto Daniela Obajtka. Ma czym się pochwalić

Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, na platformie X poruszył kwestię cen paliw oraz polityki rządu i jej wpływu na te ceny. Dodatkowo do posta dołączył zdjęcie podczas tankowania swojego pojazdu, co wywołało lawinę komentarzy. Jego auto to Lexus ES 300h, którego cena zaczyna się od 244 500 zł.