Łukasz Szumowski w ogniu krytyki. Minister o hejcie: ma związek z kalendarzem wyborczym

Łukasz Szumowski był gościem na antenie Polsat News. Minister zdrowia był pytany m.in. o plakaty , które niedawno pojawiły się w Warszawie. "Ewangelia wg Łukasza Sz. Zakłamywanie statystyk dot. epidemii COVID-19 +. Rekomendacja ws. wyborów +. Maseczki do d**y za 5 mln. Po trupach do celu" - tak brzmiała treść na grafice.

Minister Szumowski przyznał, że "marzy o zakończeniu pewnego hejtu i żeby moje dzieci nie musiały go oglądać". - Czym innym jest patrzenie na ręce politykom, co popieramy, a czym innym stricte mowa nienawiści "nieznanych sprawców", którzy akurat mają klucze do wiat - dodał polityk. Szumowski zaznaczył, że "dziwnym trafem opisuje to 'Gazeta Wyborcza', a właścicielem nośników jest Agora".