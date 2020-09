Łukasz Szumowski o wakacjach: spędziliśmy ponad 100 godzin, żeglując. Było bezpiecznie

Były szef resortu zdrowia opowiedział o wakacjach spędzonych nad Oceanem Atlantyckim. Pod koniec sierpnia media obiegła informacja, że Łukasz Szumowski postanowił wybrać się jachtem do Hiszpanii. Urlop spędzić miał wspólnie z milionerem i konsulem honorowym Islandii Bogusławem Szemiothem - donosił wówczas "Super Express".

A jak było naprawdę? - To nawet nie Hiszpania, ja po prostu spędziłem trochę czasu na morzu - mówił Szumowski w "Porannej rozmowie" w RMF FM. Poseł podkreślił, że na wodzie spędził około 10 dni tylko w obecności jednej osoby.

- Wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać, żeglując po oceanie. Okazuje się, że nawet tam niestety ktoś robi zdjęcia, co nie jest przyjemne. Ale wakacje się udały - przekonywał były minister, dodając, że "było bezpiecznie".

Łukasz Szumowski odniósł się też do plotek, jakoby jacht, którym płynął po Oceanie Atlantyckim, był niezwykle luksusowy. - Bardzo dzielna jednostka, świetnie sobie radzi w dużych falach i w dużym wietrze. Ma raptem 12 metrów, dwie kajuty i 20 lat - tłumaczył polityk.

Łukasz Szumowski zdradza plany na przyszłość. "Będę wracał do normalnej pracy"

Byłego szefa resortu zdrowia zapytano też, jakie są jego plany zawodowe po zakończeniu pracy na stanowisku ministra zdrowia. - Właśnie odwiedziłem instytut kardiologii i zacząłem rozmawiać, jak to ma wyglądać, co tam się dzieje, także niedługo pewnie będę wracał do normalnej pracy - wyjawił lekarz.