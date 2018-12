Lubnauer komentuje sensacyjny sondaż. "To sojusz taktyczny"

Połączone siły PO, Nowoczesnej, PSL, SLD, Razem i Teraz uzyskały 50 proc. głosów w najnowszym sondażu. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer wierzy, że taka koalicja jest możliwa i pozwoli odsunąć PiS od władzy.

- Wiadomo, że to jest sojusz o charakterze taktycznym. Będzie jednak oparty na zasadach praworządności państwa i przynależności do UE. Potrzebne jest minimum programowe, które będzie nas łączyć. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że po czasach zawłaszczania państwa i upartyjnieniu jego instytucji, musi przyjść balans - powiedziała na antenie radia TOK FM.

Przewodnicząca Nowoczesnej twierdzi, że Polacy nie chcą, by ich kraj stał się "drugimi Węgrami", do czego, jej zdaniem, zmierza PiS. Jak twierdzi, do głównych postulatów nowej koalicji będzie należało zwiększenie dostępności do lekarzy oraz poprawienie jakości edukacji.