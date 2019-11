Lublin. Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych. Policja opublikowała nagranie

Lubelska policja opublikowała nagranie z monitoringu. Widać na nim, jak kobieta zostaje potrącona na przejściu dla pieszych. Na szczęście, pieszej nic się nie stało. Kierowca dostał 500 zł mandatu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 20.00 na ul. Lwowskiej w Lublinie. Kobieta przechodziła przez jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych. Wtedy została potrącona przez volvo jadące w kierunku al. Andersa.

Policja opublikowała to nagranie z monitoringu ku przestrodze kierowców i pieszych. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że kobieta wchodząc na przejście, nie rozejrzała się.

- Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli skręca w drogę poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez drogę, na którą wjeżdża. Kierujący samochodami powinni także zwiększyć swoją uwagę zbliżając się m. in. do przejazdu dla rowerzystów, gdzie należy spodziewać się osób korzystających z jednośladów - zwraca uwagę kom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy KMP w Lublinie.