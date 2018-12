Lubelskie: Tragedia na stacji paliw. Zabił młodszego brata i uciekł

Do dramatycznych wydarzeń doszło na stacji paliw w Czermienikach (woj. lubelskie). 32-letni mężczyzna zginął od ciosu nożem. O zabójstwo jest podejrzany jego brat, a jego partnerka miała go do tego namawiać.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

34-latek odpowie za zabójstwo młodszego brata (Policja lubelska)

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w czwartek. Jak ustaliła policja, bracia wcześniej razem pili alkohol. Później, gdy znaleźli się na stacji paliw, doszło między nimi do kłótni. Starszy brat, 34-letni, zadał 32-latkowi ciosy nożem. Potem uciekł z miejsca zdarzenia razem ze swoją partnerką.

32-latek z powodu odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. Godzinę później policja zatrzymała jego starszego brata z 27-letnią partnerką.

Lubelska Policja Podziel się

Prokurator postawił parze zarzuty. 34-latek będzie odpowiadł za zabójstwo, a 27-latka za nakłanianie do zabójstwa, nieudzielenie pomocy i utrudnianie śledztwa. Jak się okazało, podejrzany był już notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

W sobotę Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zdecydował o tymczasowym aresztowaniu pary na trzy miesiące.

Źródło: Lubelska Policja