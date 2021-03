Lubelskie. Śmiertelne potrącenie. Policja szuka świadków

W nocy z czwartku na piątek doszło do śmiertelnego potrącenia człowieka w miejscowości Struża Kolonia. W pieszego uderzyła ciężarówka. Policja apeluje, by zgłaszali się do niej świadkowie zdarzenia.

Lubelskie. Policja prosi o kontakt osoby, które były świadkami tragicznego wypadku