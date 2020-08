Lubelskie. Pijana matka wiozła dzieci. Miała 3,5 promila

Ponad 3,5 promila miała w organizmie kobieta, która wiozła samochodem dwoje dzieci. 38-latka doprowadziła do wypadku i z powodu jazdy pod wpływem alkoholu trafiła do aresztu. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Lubelskie. Wypadek z udziałem pijanej 35-latki