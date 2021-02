Lubelskie. Dożywocie za zabójstwo brata, który miał flirtować z partnerką

Sprawa miała swój początek w grudniu 2018 roku w miejscowości Czemierniki koło Radzynia Podlaskiego w województwie lubelskim. Wtedy to bracia Marek i Marcin oraz jego partnerka Kamila wybrali się na piwo do baru w Czernikach. Mężczyźni pokłócili się, a powodem ich sprzeczki było podejrzenie Marcina M., że brat flirtuje z jego partnerką.

Cała trójka wyszła na parking. Tam Kamila F., przeciwko której toczy się osobne postępowanie za podżeganie do przestępstwa i nieudzielenie pomocy, miała krzyknąć: "okalecz go". Wtedy Marcin M. chwycił nóż i ugodził brata w głowę i klatkę piersiową. Zadał Markowi co najmniej dwa ciosy - informuje "Kurier Lubelski". Para oddaliła się, a Marek wykrwawił się na śmierć.