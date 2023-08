Łowił ryby nad Wartą. Zginął w męczarniach

Do wielkiej tragedii doszło pod Słupcą (woj. wielkopolskie). 52-letni mężczyzna wybrał się z bratem nad Wartę, by łowić ryby. Rodzinny relaks szybko zamienił się w horror, gdy zaatakowała go chmara rozwścieczonych szerszeni. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować.