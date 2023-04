Los Angeles odstrasza bezdomnych od metra. Wybuchł skandal

"Chodzi o to, aby stworzyć atmosferę, która jest wygodna do spędzania krótkiego czasu na przejazdach przez naszą stację, ale nie sprzyja wielogodzinnemu wałęsaniu się" – powiedział w wywiadzie dla "LA Times" Dave Sotero, rzecznik prasowy LA Metro. "Muzyka odtwarzana z głośników jest na poziomie 72 decybeli, to mniej niż normalny poziom hałasu na zewnątrz" - dodał Sotero.