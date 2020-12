Londyn. Makabryczne odkrycie. W walizce znaleźli zwłoki

Londyn - to w przydrożnym hostelu znajdującym się pod stolicą Wielkiej Brytanii doszło do drastycznego odkrycia w jednym z pokojów.

Londyn. Drastyczne odkrycie w hostelu. Zwłoki w walizce

Według dziennikarzy "The Sun" do zdarzenia doszło w piątek 18 grudnia. W pokoju, z którego od blisko dwóch tygodni unosił się smród zgnilizny, znaleziono walizkę, a w niej upchnięte zwłoki młodej kobiety.

Londyn. Makabryczne odkrycie w hostelu. "Była dobrym człowiekiem"

Funkcjonariusze nie potwierdzają, że zwłoki kobiety z hostelu pod Londynem były upchnięte w walizkę. Do tej pory nikt nie został aresztowany. Na miejscu trwają dalsze czynności.

Dziennikarzom udało się porozmawiać z kilkoma osobami, które zamieszkiwały hostel, gdy doszło do makabrycznego odkrycia. - Wiem, że jej ciało znaleziono w walizce. Była moją dobrą przyjaciółką i bardzo dobrym człowiekiem - mówił jeden z mieszkańców.

Inna kobieta dodała, że zmarła mogła mieć problemy z alkoholem. - Była kochaną dziewczyną, bardzo dyskretną (...). Nie popełniała żadnych przestępstw ani nic, by go (wlkohol - red.) zdobyć. Po prostu piła i zachowywała to dla siebie - tłumaczyła.