Londyn gotowy wysłać lotniskowiec. Załatają dziurę po Amerykanach

Jak zwraca uwagę "The Sun" setki rekrutów Huti wyszkoliła irańska armia terrorystyczna - Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Te militarne siły używane są do ataków na morskie jednostki transportowe. Działania propalestyńskich jemeńskich Huti to zemsta za wojnę w Gazie. Ich ofiarą padają jednak najczęściej dostawcy niemający żadnego związku z tym konfliktem.