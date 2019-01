Logo papieskiej pielgrzymki budzi kontrowersje. "Każdy widzi to, co chce"

"Porażające" - grzmi katolicki portal pch24.pl. Wtórują mu internauci. To reakcja na wygląd logo papieskiej pielgrzymki do Maroka, która odbędzie się pod koniec marca. W znaku znalazł się półksiężyc.

"Czy to ja nie nadążam za Kościołem?", "Czy katolicy wreszcie otworzą oczy?" - to niektóre z komentarzy internautów. Najmocniejszych słów użyto jednak na portalu Polonia Christiana. "Porażające logo papieskiej pielgrzymki" - brzmi tytuł zapowiadający wideo. - To splunięcie w twarz wszystkim tym, którzy ostatnie, co widzą, to islamski półksiężyc, tym, którzy ostatnie co słyszą, to bluźnierstwa wyznawców islamu. Po trzykroć hańba - słyszymy